МВД Польши посоветовало гражданам сделать стратегические запасы на три дня

Граждан Польши министерство внутренних дел и администрации страны призвало сделать запасы на три дня автономного выживания.

Агентство РАР цитирует замглавы ведомства Веслава Лесникевича, который попросил поляков быть готовыми «как минимум на три дня выживания» без помощи госструктур.

На случай кризисной ситуации, как он пояснил, следует иметь "запас воды, лекарства, гигиенические средства, запас еды, автономное освещение, заряженные аккумуляторы". Кроме того, не помешает транзисторное радио. Замминистра подобным образом прокомментировал деятельность системы гражданской обороны Польши.

Гражданская оборона, по его мнению, не просто ожидание помощи. "Каждый из нас создает свою собственную устойчивость к угрозам", - заключил он.