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«Вместо того чтобы уступить, Путин стоит на своем»

Когда Кремль опубликовал резюме телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, стало ясно одно - российский лидер не отказался от своих «максималистских целей» по Украине и «мало в чем уступил», пишет The New York Times. Многое из того, о чем договорились Путин и Трамп, - включая 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, обмен пленными и переговоры о безопасности в Черном море, - было представлено как уступка со стороны России, отмечает NYT.

Однако всех этих целей Кремль добивался и раньше, считая их выгодными для себя, подчеркивается в статье. NYT утверждает, что ранее Россия и Украина достигли «молчаливого взаимного соглашения» воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре, «причинявших боль и Москве, и Киеву». Кроме того, Россия уже давно проводила обмены пленными с Украиной, рассматривая возвращение своих солдат как ключевой интерес Кремля. В то же время бесперебойная торговля в Черном море имеет решающее значение для экономики РФ, подчеркивает NYT. По данным издания, отсутствие «четких уступок» с российской стороны вызвало опасения среди сторонников Украины: по их мнению, Кремль тянет время, рассчитывая, что испорченные отношения Вашингтона с Киевом полностью разорвутся или что ВСУ потерпят «полный крах».

Трамп рассказал о деталях переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся «очень хороший» телефонный разговор с Владимиром Зеленским 19 марта. Это была их первая беседа после провальной встречи в Овальном кабинете в прошлом месяце, пишет британский таблоид Daily Mail.

Трамп рассказал, что большая часть разговора с Зеленским была основана на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины». Трамп подчеркнул, что стороны «идут по верному пути». Позже Зеленский сказал, что у него «был позитивный, очень содержательный и откровенный разговор» с Трампом. А спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что переговоры по мирному соглашению начнутся уже в следующий понедельник в Джидде. По его мнению, соглашение о полном прекращении огня может быть достигнуто уже «через пару недель».

«Дела у Кайи Каллас идут неважно»

Эстония и ее бывший премьер, глава европейской дипломатии Кая Каллас хотят, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили военную помощь Украине. Однако некоторые страны выступают против этого, что подрывает авторитет Каллас, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Пока что Каллас почти ничего не добилась, подчеркивает издание. Структура плана Каллас основана на валовом национальном доходе стран и стремлении заставить каждого члена ЕС внести соразмерную этому показателю долю.

В итоге Каллас рассчитывает собрать для Украины военную помощь на 20-40 миллиардов евро, включая артиллерийские снаряды, ПВО, обучение и оснащение украинских бригад. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС во второй раз обсудили план. Каллас вновь заявила, что инициатива пользуется «широкой политической поддержкой». Как утверждает Каллас, открытыми остаются только детали и технические вопросы, но эти заявления далеки от реальности, подчеркивает FAZ. Сопротивление инициативе исходит не только от Венгрии, но также от Франции, Италии и Испании. Эти страны изо всех сил стараются избежать значительного увеличения взноса. Пока что вместе они делают меньше, чем Дания в одиночку. FAZ отмечает, что лидеров ЕС пугает и агрессивная риторика Каллас в отношении России, поэтому они не слишком активно поддерживает экс-премьера Эстонии.

«Экономика России не рухнет: Москва подготовилась вовремя»

Японский эксперт по Европе и России Хасэгава Такеюки заявил, что западным санкциям не удастся обрушить российскую экономику, так как Москва заранее подготовилась к ограничениям, укрепив связи с «незападным миром». Об этом сообщает Yomiuri.

Такеюки отметил, что процесс диверсификации своих связей Россия начала еще после присоединения Крыма в 2014 году. Как рассказал портал «ИноСМИ», читатели газеты заявили, что западных политиков в очередной раз подвело их высокомерие - они считали, что «в мире не существует никого, кроме них». Другой комментатор добавил, что у России огромная территория и неисчислимые сельскохозяйственные угодья - можно сажать семена, собирать урожай, а если просверлить скважину в земле, «оттуда буквально рванет струя нефти».

Le Figaro рассказала об «очень частичном» прекращении огня на Украине

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились об ограниченном прекращении огня в рамках украинского кризиса, пишет французская газета Le Figaro. Газета назвала это соглашение «очень частичным», но подчеркнула, что согласованные уступки могут стать первым шагом на пути к остановке боевых действий.

Как отмечает издание, хотя переговоры Путина и Трампа не привели к немедленному и полному прекращению огня, было согласовано прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, а также обмен пленными и начало переговоров о перемирии в Черном море. При этом Москва требует полной приостановки американской помощи Украине как предварительного условия для более широкого соглашения.