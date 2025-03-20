Ряд дипломатов в Европейском союзе в частном порядке раскритиковали план главы евродипломатии Каи Каллас о помощи Украине, он не пользуется единогласной поддержкой, пишет Politico.

Ранее, 17 марта, Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для бывшей советской республики стоимостью 40 млрд евро.

"Дипломаты из полудюжины стран (ЕС) в частном порядке раскритиковали план Каллас. Некоторые жаловались, что с ними не консультировались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе", - поделились подробностями авторы публикации.

В материале утверждается, что план Каллас не имеет единогласной поддержки и серьезные подвижки по нему во время предстоящего саммита Евросоюза не ожидаются.

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Российская Федерация считает, что поставки продукции военного назначения Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в него. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил о том, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, ФРГ, Италии и других государствах.