Иран в ближайшее время ответит на письмо Трампа

ТАСС

Иранские власти в скором времени направят ответ на письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

Стало известно, когда Иран ответит на письмо Трампа
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Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Мы точно не будем вести прямые переговоры в условиях давления, угроз и усиления санкций. Переговоры должны вестись на равных условиях. Мы ответим на письмо Трампа в ближайшие дни и направим его по соответствующим каналам", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Как отметил Арагчи, письмо Трампа "содержит угрозы".

"Но в нем также утверждается, что есть и возможности. Мы увидим как угрозы, так и возможности", - добавил дипломат.

Трамп неоднократно угрожал Ирану применить военную силу в случае, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Американский лидер подписал указ о возврате к политике максимального давления, заявив, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением.

7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Лидер Ирана в ответ заявил, что США руководствуются лишь собственными интересами, поэтому Тегеран против переговоров с Вашингтоном. 12 марта Хаменеи выразил мнение, что заявления Трампа о готовности к переговорам - обман мирового общественного мнения. Если бы Иран хотел создать ядерное оружие, США не смогли бы его остановить, добавил верховный лидер.