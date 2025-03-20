Стало известно, когда Иран ответит на письмо Трампа

Иранские власти в скором времени направят ответ на письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"Мы точно не будем вести прямые переговоры в условиях давления, угроз и усиления санкций. Переговоры должны вестись на равных условиях. Мы ответим на письмо Трампа в ближайшие дни и направим его по соответствующим каналам", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Как отметил Арагчи, письмо Трампа "содержит угрозы".

"Но в нем также утверждается, что есть и возможности. Мы увидим как угрозы, так и возможности", - добавил дипломат.

Трамп неоднократно угрожал Ирану применить военную силу в случае, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Американский лидер подписал указ о возврате к политике максимального давления, заявив, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением.

7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Лидер Ирана в ответ заявил, что США руководствуются лишь собственными интересами, поэтому Тегеран против переговоров с Вашингтоном. 12 марта Хаменеи выразил мнение, что заявления Трампа о готовности к переговорам - обман мирового общественного мнения. Если бы Иран хотел создать ядерное оружие, США не смогли бы его остановить, добавил верховный лидер.