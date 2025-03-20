Кейт Миддлтон отреагировала на новое шоу Меган Маркл

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отреагировала на новое шоу герцогини Сассекской Меган Маркл.

Об этом сообщает издание In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

«Кейт не поднимает по этому поводу шума, но у нее появилось чувство облегчения от того, что Меган направляет свою энергию на что-то, что находится далеко от разговоров о королевской семье или разжигания споров», — заявил собеседник издания.

Инсайдер отметил, что Кейт Миддлтон разделяет интересы Меган Маркл в садоводстве, кулинарии и пчеловодстве. По словам источника, принцесса Уэльская считает, что шоу жены принца Гарри «не несет никакого вреда и должно рассматриваться как позитивное явление».

Меган Маркл запустила свою программу «С любовью, Меган», в которой показывает зрителям, как делать подарки, сюрпризы и угощения своими руками — от свечей из пчелиного воска до радужных фруктовых тарелок. В некоторых эпизодах можно увидеть, как съемочная группа присоединяется к гостям проекта — в пятом эпизоде Меган делает сэндвич на завтрак для оператора. По словам тех, кто участвовал в съемках, герцогиня действительно заботилась о съемочной группе.