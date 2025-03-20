Европейский план помощи Украине сократился в восемь раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французское издание La Stampa.

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Документ будет рассмотрен на саммите Евросоюза 20 марта. В процессе редактирования в него были внесены положения о добровольности участия в нем.

«С первоначальных 40 миллиардов плана мы уже снизились до пяти миллиардов, что примерно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые нужны Украине и которые, по словам Каллас, необходимо доставить срочно», — говорится в материале.

Инициатором создания этого плана помощи стала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, поэтому резкое сокращение плана называют ее личным провалом.

19 марта в Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не претендуют на создание единой европейской армии.