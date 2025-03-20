Зеленский ответил на звонок Макрона в прямом эфире во время брифинга

Украинский лидер Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прямом эфире во время брифинга с журналистами.

© Газета.Ru

Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Извини, Эммануэль, у меня сейчас разговор с журналистами. Перезвоню через 15-20 минут?», - сказал Зеленский.

Он отметил, что ежедневно общается с Макроном.

20 марта украинский лидер отмечал, что количество западных миротворцев на территории Украины зависит от позиции США в этом вопросе.

При условии поддержки возможного европейского миротворческого контингента со стороны США стран, готовых принять участие в инициативе, может быть больше, считает Зеленский.

Макрон заявлял, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. По его словам, военные из стран ЕС могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе.