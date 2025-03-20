Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу начал давать показания. Об этот в четверг, 20 марта, сообщил телеканал Sözçü TV.

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Главу города задержали по обвинению в связи с организацией, предположительно занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Имамоглу заявил, что не поддастся давлению властей. В связи с этим событием усилены меры безопасности на некоторых центральных улицах города, особенно возле здания главного управления полиции.

Также сообщается о перебоях в работе социальных сетей, передает телеканал.

Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу о создании организации, занимающейся коррупцией, взятками и подкупом. Диплом турецкого политика аннулировали, а в его турецком доме прошел обыск. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен мэр Стамбула и что произошло после его ареста.

В турецких Стамбуле и Анкаре 19 марта прошли массовые протесты в связи с арестом мэра Имамоглу, который, по словам экспертов, мог стать главным противником нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах лидера страны.