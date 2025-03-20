Во Франции рассказали, как Мерц «объявил войну» России
Победивший на выборах в Германии глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц фактически «объявил войну России» в антироссийской речи в бундестаге. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!», - подчеркнул он.
Руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что Мерц не хочет завершения украинского конфликта.
Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине «в обход других»
На его взгляд, ситуация в Германии схожа с той, которая сложилась в начале XX века. Тогда социал-демократы также ратовали на выделение кредита для немецких властей, чтобы вести Первую мировую войну.
Мерц на пресс-конференции 14 марта заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований.