Победивший на выборах в Германии глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц фактически «объявил войну России» в антироссийской речи в бундестаге. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!», - подчеркнул он.

Руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что Мерц не хочет завершения украинского конфликта.

Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине «в обход других»

На его взгляд, ситуация в Германии схожа с той, которая сложилась в начале XX века. Тогда социал-демократы также ратовали на выделение кредита для немецких властей, чтобы вести Первую мировую войну.

Мерц на пресс-конференции 14 марта заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований.