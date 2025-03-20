Зеленский отреагировал на сообщения об обсуждении с Трампом контроля США над всеми АЭС

Владимир Зеленский утверждает, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций, как заявили в Вашингтоне.

"Действительно, был вопрос про атомную станцию, но не про сеть атомных станций, а исключительно про одну - Запорожскую АЭС", - сказал Зеленский на онлайн-брифинге, запись которого опубликована на YouTube-канале его офиса.

В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного в среду телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечается, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Как отмечается в документе, Трамп "сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих [украинских] станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства". В заявлении говорится, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.