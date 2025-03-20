Макрон нашел способ привлечь внимание Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как найти подход к лидеру США Дональду Трампу. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников издания, Макрон считает, что Трамп ценит личные связи. Французский президент заявил помощникам, что, хотя Трамп «не очень хороший слушатель, если найти правильный аргумент, вы можете привлечь его внимание».

«Поскольку западные лидеры пытаются реагировать на усилия Трампа по переустройству мирового порядка, эта связь помогает сделать Макрона своеобразной «точкой отсчета»», - говорится в статье.

Также источники агентства отметили, что лидеры нескольких стран обращались к Макрону «с просьбой помочь им справиться с Трампом».

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны» после телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.

При этом вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос сравнил Трампа с пандемией COVID-19. По его словам, политика «око за око» в отношениях США и их торговых партнеров уже снизила прогнозы роста в еврозоне.