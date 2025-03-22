Немецкие власти рассматривают отмену пособий для украинских беженцев

Немецкие власти рассматривают возможность отмены пособий для украинских беженцев. Об этом сообщает издание Focus.

«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете», — говорится в публикации.

По информации журналистов, члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ намерены обсудить вопрос о доходах беженцев для сокращения пособий вплоть до их отмены. Таким образом они хотят подтолкнуть украинских беженцев к поиску работы либо возвращению на родину.

Кабмин Германии работает над ужесточением требований для пособия по безработице

Отмечается, что будущее правительство ФРГ под руководством Фридриха Мерца будет добиваться прекращения действия директивы ЕС по предоставлению убежища беженцам в 2026 году.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой.