Объявлена дата инаугурации президента Беларуси

В Центральной избирательной комиссии Беларуси сообщили, что церемония вступления в должность вновь избранного главы государства Александра Лукашенко состоится на следующей неделе, 25 марта.

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В ЦИК уточнили, что согласно Основному закону РБ, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания (ВНС), депутатов обеих палат национального парламента, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.