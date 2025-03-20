Трамп «станцевал» в небе Флориды и попал на видео

Президент США Дональд Трамп «станцевал» в небе Флориды. Как сообщает Mint, там состоялось масштабное шоу дронов.

Мероприятие состоялось вечером во вторник, 18 марта. Сотни дронов с синими и красными огнями сперва собрались в американский флаг, а после — в Трампа, который танцевал в характерной для политика манере. Позднее беспилотники также изобразили карту США.

Организаторы также высказали Трампу комплименты. С помощью надписей из дронов они назвали его «историческим президентом, лучшим в мире посредником, лучшим в мире миротворцем, освободителем заложников, защитником свободы». Также они призвали американцев держаться вместе, чтобы бороться с антисемитизмом и терроризмом. Шоу закончилось фразой: «Спасибо, президент Трамп».

«Фирменный» танец Трампа попал на видео

Напомним, что Трамп неоднократно танцевал под песню Y.M.C.A. группы Village People на публичных мероприятиях. Благодаря характерному стилю видео его танца стали вирусными.