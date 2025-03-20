Евросоюз настаивает, что не согласится на условия России по Украине

Европейский союз не намерен принимать условия президента России Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

© Вечерняя Москва

Условия России были названы «нереалистичными» пресс-секретарем французского правительства Софи Примас. Она добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон находится в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для поиска решения сложившейся ситуации.

— Европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия Путина, — говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Россия не будет атаковать украинские объекты, Украина в ответ не будет наносить удары по российским целям. Он также отметил, что Украина не согласится на признание украинских территорий российскими — для государства это «красная линия».

Зеленский заявил о готовности страны прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Это заявление он сделал в контексте переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.