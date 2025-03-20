В Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой

Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, если с этим согласятся ведущие мировые державы.

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На это указал министр по делам Европейского союза (ЕС) Венгрии Янош Бока в интервью изданию Financial Times.

«Мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы», — так описал он будущее Украины.

При этом, говоря о необходимости консенсуса великих держав о статусе Украины, министр Бока имел в виду прежде всего позиции РФ и США. Именно они смогут определить, «что возможно и что невозможно на территории Украины», посчитал он. При этом, по его мнению, если Киев не станет буфером между Россией и Европой, то страна останется зоной конфликта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал возможные сроки окончания украинского конфликта. По его словам, возвращение мира можно будет праздновать уже совсем скоро.