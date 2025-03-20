Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «единственным реальным решением для сдерживания России» является «милитаризация Украины до зубов». Об этом Стубб рассказал Politico.

В качестве возможных способов обеспечить безопасность Украины Стубб также назвал членство в Евросоюзе и НАТО. Он заявил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа был «шагом в правильном направлении», но в то же время призвал страны ЕС усилить давление на Москву.

«Сейчас очень важно получить сигнал от Европы о том, что военная, политическая и экономическая поддержка продолжается», - подчеркнул президент Финляндии.

Также Стубб выразил сожаление, что план, предложенный ведущим дипломатом ЕС Каей Каллас по предоставлению Украине до 40 миллиардов евро военной помощи, не получил достаточной поддержки в Европейском совете.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза работают над пакетом военной помощи Украине, который будет стоить не менее 20 миллиардов евро. Каллас попросила каждую из стран ЕС пересмотреть свои военные запасы, чтобы понять, что они могут предоставить Киеву, - с упором на артиллерийские снаряды, ПВО, обучение и оснащение украинских бригад. Каллас утверждала, что эта инициатива получила «широкую поддержку».

Структура предложения Каллас была основана на валовом национальном доходе стран с целью заставить каждого члена ЕС внести соразмерную этому показателю долю. Некоторые страны - Италия, Португалия и Испания - выступили против этой идеи. Они хотели, чтобы ЕС нашел общее решение по финансированию - к примеру, через выпуск еврооблигаций. Так страны могли бы избежать трат из национальных бюджетов в краткосрочной перспективе. СМИ писали, что даже Франция и Германия тянули время и не отвечали на инициативу Каллас.