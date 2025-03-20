«Карта в виде пряника». В Японии высказались о способах давления США на Россию

Алиса Селезнёва

Вашингтон не располагает эффективными методами давления на Россию, и переговоры, скорее всего, будут проходить по сценарию Москвы. Такое мнение выразил ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны Японии Синдзи Хёдо, пишет ТАСС.

«Карта в виде пряника». В Японии высказались о способах давления США на Россию
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Эксперт обратил внимание на то, что объем торговли России с США относительно невелик, поэтому президент США Дональд Трамп не сможет эффективно разыграть свою любимую карту в виде кнута из повышения пошлин.

«Для продвижения переговоров по Украине у Трампа есть только карта в виде пряника, когда в реальности ему придется соглашаться с условиями России. США будет трудно изменить ход переговоров, развивающихся по сценарию Москвы», - уверен Синдзи Хёдо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Он пригрозил установить высокие пошлины на все, что Россия продает США и другим странам. В то же время Трамп подчеркнул, что «любит россиян», и упомянул о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.