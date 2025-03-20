«Карта в виде пряника». В Японии высказались о способах давления США на Россию

Вашингтон не располагает эффективными методами давления на Россию, и переговоры, скорее всего, будут проходить по сценарию Москвы. Такое мнение выразил ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны Японии Синдзи Хёдо, пишет ТАСС.

Эксперт обратил внимание на то, что объем торговли России с США относительно невелик, поэтому президент США Дональд Трамп не сможет эффективно разыграть свою любимую карту в виде кнута из повышения пошлин.

«Для продвижения переговоров по Украине у Трампа есть только карта в виде пряника, когда в реальности ему придется соглашаться с условиями России. США будет трудно изменить ход переговоров, развивающихся по сценарию Москвы», - уверен Синдзи Хёдо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Он пригрозил установить высокие пошлины на все, что Россия продает США и другим странам. В то же время Трамп подчеркнул, что «любит россиян», и упомянул о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.