Названа самая счастливая страна в мире

Финляндия снова возглавила список стран по уровню счастья. Эта страна становится лидером рейтинга восьмой раз подряд. Второе место заняла Дания, третье – Исландия.

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Рейтинг опубликовали к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. При составлении списка учитывают в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, гарантии занятости. Эксперты основываются на средних показателях, собранных за трехлетний период.

Рейтинг с 2012-го ежегодно публикуется во Всемирном докладе о счастье. Россия в этом году находится на 66-м месте, в 2024 году она занимала 72-ю строчку.

Названы российские города, в которые живут самые счастливые люди

Замыкает список Афганистан, в прошлом году он находится на этой же позиции, на 143 месте.