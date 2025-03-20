ЕС отверг условия России по урегулированию на Украине

Европейский союз (ЕС) отказывается принимать условия России по урегулированию на Украине, и его представители настаивают, что не пойдут на это «ни при каких обстоятельствах». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия [президента России Владимира] Путина», — приводит агентство слова собеседников.

Дополнительно уточняется, что Евросоюз хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, рассчитывая получить большую автономию в переговорном процессе.

В Еврокомиссии назвали проблему со вступлением Украины в ЕС

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта и Владимиром Зеленским 19 марта были «очень хорошими». При этом он призвал Европу пойти по пути мирного урегулирования конфликта.