СМИ узнали, в какой значимый день могут арестовать мэра Стамбула

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, как предположила газета Sözcü, может быть арестован в воскресенье. Именно в этот день крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) проведет праймериз кандидатов на возможных досрочных выборах президента Турции.

Имамоглу, как сообщила в среду главная прокуратура Стамбула, задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик под давлением властей "не собирается сдаваться".

На ряде центральных улиц Стамбула усилены меры безопасности. Наблюдаются перебои в работе соцсетей. Курс доллара к турецкой лире на фоне последних новостей подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры.

Ожидается, что Имамоглу и другие задержанные в субботу вечером будут доставлены в здание суда.