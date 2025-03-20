СМИ узнали, в какой значимый день могут арестовать мэра Стамбула
Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, как предположила газета Sözcü, может быть арестован в воскресенье. Именно в этот день крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) проведет праймериз кандидатов на возможных досрочных выборах президента Турции.
Имамоглу, как сообщила в среду главная прокуратура Стамбула, задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик под давлением властей "не собирается сдаваться".
На ряде центральных улиц Стамбула усилены меры безопасности. Наблюдаются перебои в работе соцсетей. Курс доллара к турецкой лире на фоне последних новостей подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры.
Ожидается, что Имамоглу и другие задержанные в субботу вечером будут доставлены в здание суда.
«Я ожидаю, что ордер на арест будет выдан в воскресенье 23 марта», - пишет колумнист издания Вели Топрак. - В день проведения праймериз выборов в CHP».