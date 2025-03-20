СМИ узнали, в какой значимый день могут арестовать мэра Стамбула

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, вероятно, будет арестован в воскресенье, 23 марта, когда крупнейшая в Турции оппозиционная Республиканская народная партия (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) планировала провести праймериз кандидатов для досрочных выборов президента. Об этом сообщает Sözcü.

Имамоглу был задержан в Стамбуле 19 марта в рамках дела о коррупции и связях с террористическими организациями. Всего турецкие прокуроры потребовали задержать более сотни человек, среди которых высокопоставленные сотрудники администрации Стамбула.

Республиканская народная партия планировала объявить Имамоглу своим кандидатом в президенты на праймериз 23 марта. Выборы главы Турции намечены на 2028 год, но не исключается проведение досрочного голосования.

За день до задержания Имамоглу Стамбульский университет сообщил, что по запросу прокуратуры будет аннулирован диплом мэра. Документ о высшем образовании числится среди обязательных условий для участия в президентских выборах в Турции.

По данным Sözcü, дело Имамоглу и других задержанных будет передано в суд вечером в субботу, 22 марта. Их показания будут приниматься прокуратурой с вечера 20 марта до утра 23 марта.

«В воскресенье их дело будет передано в суд первой инстанции с ходатайством об аресте. Ожидается, что ордер на арест Имамоглу будет выдан в воскресенье, 23 марта, когда CHP проведет свой праймериз», - подчеркнуло издание.

По информации Sözcü, мэр будет арестован в воскресенье, «если к тому времени не произойдет ничего противоречащего обстоятельствам».