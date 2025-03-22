Спецпосланник Трампа назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море. По его словам, соглашение об остановке боев может вступить в силу в течение следующей недели, сообщает ТАСС.

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«Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно. На самом деле очень важно», — отметил он.

Ранее Уиткофф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву не суждено стать членом НАТО. Он отметил, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак также «в значительной степени» признал этот факт.