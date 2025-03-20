Пока вы спали: пейджер Нетаньяху сенатору США и кнопка для заказа колы Трампа

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Нетаньяху подарил пейджер сенатору США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в память об израильской операции против ливанского движения "Хезболлах" подарил сенатору США Джону Феттерману (демократ от штата Пенсильвания) серебряный пейджер, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

"Премьер-министр подарил сенатору Феттерману серебряный пейджер, (идея создания которого - ред.) навеяна операцией "Пейджер", изменившей ход войны в Ливане", - говорится в сообщении на сайте правительства Израиля.

Отмечается, что Феттерман с супругой Жизель встретились в среду с Нетаньяху и его женой Сарой в Иерусалиме.

Трамп рассказал, за что принимают кнопку заказа колы посетители Белого дома

Американский президент Дональд Трамп заявил, что все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это (для - ред.) ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец", - сказал президент США, указав на прямоугольную коробку с красной кнопкой, расположенную за его рабочим столом.

Отмечается, что вопрос о кнопке для заказа колы журналисты задали главе Белого дома во время экскурсии для телеканала Fox News по рабочему кабинету.

Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP

Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

"Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители", — рассказал высокопоставленный представитель канадского правительства.

СМИ: Британия отказала США в вопросе применения ядерных ракет против России

Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Express.

"Как только ракеты оказываются на (Подводной — Прим. ред.) лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше — в этом нет никаких сомнений", — цитирует издание слова высокопоставленного представителя британского ВМФ.

СМИ: во Франции в ДТП с военными автобусами пострадали 36 человек

В результате столкновения четырех автобусов в столичном регионе Франции пострадали тридцать шесть человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TF1.

"Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, перевозившие в общей сложности около 120 военнослужащих... Тридцать шесть человек пострадали, в том числе один серьезно, но его жизнь не находится в опасности", - сообщает телеканал.

Отмечается, что автобусы перевозили курсантов, участвовавших в семинаре высших военных школ. На данный момент причины аварии не установлены.