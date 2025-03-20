Трамп соблазнился российскими землями

США должны развивать отношения с Россией. Ключевую роль в этом играет обширная и ценная территория страны. Такое мнение выразил президент Штатов Дональд Трамп.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — заявил Трамп в интервью порталу Breitbart.

Трамп заявил о стремлении достичь соглашения по Украине

Трамп также упомянул, что восстановление экономических связей с Россией может ослабить ее отношения с Китаем. Но, по его словам, это не является главной целью.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Длительность беседы составила два с половиной часа. Главы государств затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга.