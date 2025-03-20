Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен иметь дело с Москвой, так как у России огромная территория и «очень ценная» земля. Об этом он рассказал в интервью Breitbart News.

В беседе с Breitbart Трамп высказался о недавно прошедших переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, это были «два очень хороших телефонных звонка».

Президент США выразил уверенность, что в итоге «будет достигнута сделка». Трамп подчеркнул, что хочет остановить гибель людей и прекратить «огромные выплаты» на военную помощь Украине.

«Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой участок земли, намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», - заявил президент США.

Трамп напомнил, что США заключают сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Он подчеркнул, что благодаря этому американцы «как минимум смогут сказать, что вернули свои деньги».

Трамп заявил о стремлении достичь соглашения по Украине

В ходе телефонного разговора 18 марта Путин и Трамп обсуждали украинское урегулирование, распространение стратегических вооружений, а также темы Ирана и Ближнего Востока как «региона потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов».

По итогам переговоров Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Трамп назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Он сообщил, что США и Россия продолжат совместную работу над тем, чтобы добиться полного прекращения огня и, в конечном итоге, окончания конфликта.

После переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России и США доверяют друг другу и хорошо понимают друг друга. Он подчеркнул, что президенты намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений.