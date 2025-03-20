Трамп объяснил всему миру, почему с Россией нужно иметь дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, поскольку у нее самая большая и очень ценная территория.

"Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши - больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - заявил Трамп в интервью порталу Breitbart.

Президент добавил, что восстановление экономических отношений США с Россией может привести к ослаблению ее связей с Китаем, но, по словам Трампа, эти действия направлены не на это, пишет РИА Новости.

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Ранее "СП" писала, что президент Соединенных Штатов накануне своего телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным сообщил, что многие детали соглашения по миру на Украине уже согласованы.