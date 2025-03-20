CNN: Трамп 20 марта подпишет указ о начале расформирования Минобразования США

Американский лидер Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о начале расформирования Министерства образования США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп готов подписать в четверг указ о начале процесса упразднения Министерства образования... Этот шаг станет началом выполнения главного предвыборного обещания», — говорится в материале.

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При этом указывается, что для полной ликвидации министерства Трампу потребуется также получить согласие со стороны конгресса.

Ранее Трамп назвал американское Министерство образования и в целом эту сферу худшими в мире.