CNN: Трамп 20 марта подпишет указ о начале расформирования Минобразования США

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Американский лидер Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о начале расформирования Министерства образования США.

CNN: Трамп 20 марта подпишет указ о начале расформирования Минобразования США
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп готов подписать в четверг указ о начале процесса упразднения Министерства образования... Этот шаг станет началом выполнения главного предвыборного обещания», — говорится в материале.

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При этом указывается, что для полной ликвидации министерства Трампу потребуется также получить согласие со стороны конгресса.

Ранее Трамп назвал американское Министерство образования и в целом эту сферу худшими в мире.

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