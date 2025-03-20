Трамп заявил о стремлении достичь соглашения по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал разговоры с российским главой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским «очень хорошими». Политик в интервью порталу Breitbart заявил, что верит в достижение соглашения для «прекращения кровопролития».

«У нас были два очень хороших телефонных разговора, и я действительно верю, что будет достигнуто соглашение для того, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое происходит там», — рассказал журналистам Трамп.

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер поделился с ним подробностями своего разговора с Владимиром Путиным. Сам Зеленский отметил, что одним из первых шагов к полному прекращению конфликта может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

До этого в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп решительно настроен закончить вооруженный конфликт на Украине. Уточнялось, что Москва и Вашингтон хотят достичь долгосрочного мира.