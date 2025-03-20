Журналист Клейтон Моррис выступил с громкими обвинениями в адрес супруги президента Франции Брижит Макрон. В эфире программы Такера Карлсона он заявил, что она является растлителем несовершеннолетних, а западные элиты намеренно скрывают этот факт.

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«Людей вроде Брижит Макрон защищают. Вся эта история с элитами невероятно отвратительна», – заявил Моррис.

По его словам, высокопоставленные круги скрывают правду о первой леди Франции, поскольку она связана с их общими тайнами.

Такер Карлсон признался, что ранее не воспринимал обвинения в адрес Брижит Макрон всерьез. Однако его мнение изменилось после расследования американской журналистки Кэндис Оуэнс, которую он называет «умной и доброй». По словам Карлсона, именно ее работа заставила его задуматься о достоверности слухов о прошлом супруги французского лидера.

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Моррис также заявил, что Брижит Макрон якобы растлила Эммануэля Макрона, а западная система создала механизмы для защиты таких случаев. Кроме того, журналист затронул тему масштабов торговли людьми.

Напомним, ранее Брижит Макрон оказалась в центре внимания после публикации Кэндис Оуэнс, в которой содержался компромат на первую леди Франции.