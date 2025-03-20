Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети заявил, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о фашистах, которые в настоящее время контролируют Украину.

«Президент Путин был прав, когда говорил о том, что Украину контролируют фашисты. Мне до сих пор в это сложно поверить», - отметил Малинен.

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Таким образом профессор отреагировал на заявление политолога Николая Петро, заявившего, что если бы киевский режим согласился на мирное урегулирование конфликта, то украинские боевики совершили попытку свержения власти и погрузили бы страну в хаос.

Петро подчеркнул, что исходя из этого, вооруженные силы Украины должны капитулировать.