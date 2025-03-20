В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому после разговора с Трампом
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что он задался вопросом о «красных линиях» после разговора главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Он уточнил, что речь идет о тех «красных линиях», о которых ранее говорили представители киевского режима.
Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским
«Куда же делись эти красные линии?» - отметил Дубинский.
Напомним, что ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы эксплуатации ядерных и электрических станций.