В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому после разговора с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что он задался вопросом о «красных линиях» после разговора главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Он уточнил, что речь идет о тех «красных линиях», о которых ранее говорили представители киевского режима.

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

«Куда же делись эти красные линии?» - отметил Дубинский.

Напомним, что ранее Зеленский и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы эксплуатации ядерных и электрических станций.