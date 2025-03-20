Трамп: посетители Белого дома принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

Посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, рассказал во время экскурсии для телеканала Fox News по рабочему кабинету американский президент Дональд Трамп.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия… Они говорят, что если я её нажму, то миру наступит конец», — цитирует политика РИА Новости.

WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Ранее стало известно, что американский лидер вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы.

Также Трамп представил партию кепок с надписью «Трамп во всём оказался прав».