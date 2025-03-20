Трамп: посетители Белого дома принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

RT на русском

Посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, рассказал во время экскурсии для телеканала Fox News по рабочему кабинету американский президент Дональд Трамп.

Трамп: посетители Белого дома принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО
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«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия… Они говорят, что если я её нажму, то миру наступит конец», — цитирует политика РИА Новости.

WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Ранее стало известно, что американский лидер вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы.

Также Трамп представил партию кепок с надписью «Трамп во всём оказался прав».

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Дональд Трамп