Немецкие СМИ сообщают, что правые кандидаты на президентский пост в Польше используют Украину как часть своей предвыборной компании, подвергая критике украинскую политику и помощь украинцам со стороны Польши. Об этом пишет РИА Новости.

Так, кандидат от консервативной партии Кароль Навроцкий заявил, что Киев должен благодарить Варшаву за помощь. При этом Навроцкий напомнил об исторических разногласиях между двумя странами.

Польша отказалась от военной помощи Украине

Кандидат Славомир Ментцен, наряду с требованиями благодарности со стороны Украины, заявил, что Украина использует Польшу в своих интересах, и этому надо положить конец. Ранее Ментцен резко высказывался в адрес украинских националистов.

Ранее "МК" сообщил, что Зеленский выступил против завершения конфликта по линии соприкосновения.