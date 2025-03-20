Зеленский высказался о Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом судьбу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Слова политика приводит агентство AFP.

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«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — сказал Зеленский.

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Так украинский лидер ответил на вопрос журналистов о словах Трампа о передаче украинских атомных электростанций «во владение США».

Также Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не хочет прекращения огня, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в Курской области.

Ранее Зеленский заявил, что переход Запорожской АЭС под контроль России невозможен.