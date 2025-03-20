В США прокомментировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

Дата встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в данный момент не определена. Об этом заявил вице-президента США Марко Рубио в интервью Salem News Channel.

© Лента.ру

«Я думаю, что эта встреча в конце концов состоится. Пока она не запланирована. Я думаю, что это время придет», — прокомментировал Рубио.

В Белом доме анонсировали беседу Трампа и Си Цзиньпина в следующие 24 часа

Ранее сообщалось, что США и КНР начали подготовку к встрече Трампа и Си Цзиньпина в июне. Отмечалось, что переговоры «по саммиту на день рождения» в июне пока находятся на ранней стадии. День рождения американского главы приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня.