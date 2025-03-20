Журналист Боуз: Зеленский может выступить против Трампа, получив помощь от ЕС

Владимир Зеленский может пойти наперекор президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, когда заручится поддержкой Европы. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз. Он назвал Зеленского опасным мошенником, который пытается переиграть Трампа.

«Он ждёт, когда его приверженцы в Европе (которые презирают Трампа) увеличат финансовую и военную помощь. Затем он откажется от США и отвернётся от Трампа, которого тоже презирает. Теперь он пёс Европы», — написал он в своём аккаунте в социальной сети Х.

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