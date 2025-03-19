В Турции начался кастрюльный бунт из-за задержания мэра Стамбула

Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу устроили в Турции кастрюльный бунт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, часть жителей Стамбула стучат в своих квартирах кастрюлями и сковородками, а другая — включает и выключает свет. Таким образом они выражают протест против задержания Имамоглу — главного соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы страны, которые пройдут в 2027 году.

Отмечается, что кастрюльный бунт является повторением протестов 2019 года, когда Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но турецкий лидер отменил его победу. Тогда его сторонники неделями стучали кастрюлями, пока Имамоглу снова не выиграл и Эрдогану не пришлось признать это.

Ранее сообщалось, что мэра Стамбула задержали по делу об организации, которая занимается коррупцией, взяточничеством и подкупом. Имамоглу заявил, что «не намерен сдаваться» под давлением властей. Эрдоган его задержание никак не прокомментировал.