В Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня

Вашингтон выступает за то, чтобы все стороны конфликта на Украине двигались к прекращению огня. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

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«Всем сторонам необходимо двигаться к прекращению огня. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять это», — сказала она.

По ее словам, переговоры по урегулированию конфликта не начнутся без предварительного прекращения огня, поэтому сначала необходимо «прекратить стрельбу».

Брюс отметила, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в «ближайшие дни» в Саудовской Аравии между старшими чиновниками, но не лицами, которые являются министрами или имеют равный им ранг.

Также на брифинге представитель Госдепа сообщила, что Белый дом рассчитывает по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку «жесткого и быстрого» рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному. В частности, над этим будет работать команда американских чиновников, которая на этой неделе отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, добавила она.