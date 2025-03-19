Зурабишвили обратилась с призывом к Евросовету

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили направила совместное письмо грузинской оппозиции Европейскому совету. В послании она призвала не исключать страну из повестки организации, пишет EADaily.

Политик отметила, что в повестку ближайшего заседания Евросовета входят вопросы, связанные с Украиной, новыми оборонными проектами и их финансированием, однако Грузия не стоит в повестке дня.

По ее оценке, ситуацию в Грузии нельзя рассматривать как отдельный закрытый политический кризис. Она добавила, что события в республике — это часть кризиса, охватившего Европу в целом.

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«Идет борьба против независимости Грузии, демократии, европейскости Грузии, которая не имеет военной формы», — отметила Зурабишвили.

По ее мнению, вопросы безопасности Черного моря нельзя обсуждать без учета интересов Тбилиси.

Экс-президент также призвала включить вопрос Грузии в повестку следующей сессии Европейского совета.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили сообщила, что не знает, каким образом можно «вернуть» Абхазию и Осетию.