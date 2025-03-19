Правительство Шольца выделит дополнительно 3 млрд евро на военную помощь Украине

Уходящее правительство Германии согласилось выделить дополнительные 3 млрд евро (3,3 млрд долларов) на военную помощь Украине в этом году после того, как законодатели одобрили планы по пересмотру бюджета, говорится в документе министерства финансов.

Министр финансов Йорг Кукис проинформировал бюджетный комитет парламента о том, что требования для выделения дополнительных средств были выполнены, согласно представлению в комитет от его министерства.

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В письме министерство согласилось на дополнительные расходы в размере 2,547 млрд евро в этом году. Вместе с другими суммами, включая возмещение из Европейского фонда мира, Германия выделит 3 млрд евро. На 2026-2029 год планируется предоставить 8,252 миллиарда евро на военную помощь Украине, в результате чего общая сумма составит более 11 миллиардов евро.

Ожидается, что бюджетный комитет одобрит выделение средств 20 марта при условии, что верхняя палата парламента Бундесрат примет конституционную реформу.

Во вторник, 18 марта, Бундестаг одобрил кардинальные изменения в фискальных правилах Германии, направленные на увеличение военных расходов, сообщает Reuters.