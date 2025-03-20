В Госдепе рассказали о предстоящих переговорах России и США

Новый раунд переговоров России и Соединенных Штатов по урегулированию на Украине состоится не на министерском уровне. Об этом проинформировала в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

«Это будут старшие должностные лица. Вот и все, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня. Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические рамки [возможного соглашения о прекращении огня на Украине]», — уточнила она.

Украина отказалась от переговоров с РФ и США

Однако она отметила, что можно ожидать выработки деталей будущих переговоров в самое ближайшее время. Брюс затруднилась пояснить, возможны ли такие контакты в трехстороннем формате — с участием не только России и США, но и Украины.

«Это, вероятно, все еще обсуждается, организовывается. Поэтому я не могу говорить о конкретике договоренностей», — объяснила она.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию. По словам Кэролайн Левитт, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции.

При этом в офисе украинского лидера Владимира Зеленского уточнили, что представители Украины не будут участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в воскресенье, 23 марта. Данная встреча делегаций Москвы и Вашингтона будет двусторонней.