Подоляк: Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

Украина не будет участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии. Об этом в интервью The Guardian заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

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Он объяснил, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона, которая пройдет в воскресенье, будет двусторонней.

«Украина не планирует принимать в них (переговорах — «Газета.Ru») участие», — сказал Подоляк.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По данным украинского телеканала «Общественное», лидеры двух стран обсудили детали прекращения боевых действий в воздушном и морском пространстве, а также на линии фронта. Беседа длилась почти час.

Трамп проинформировал Зеленского о содержании своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным, касающегося урегулирования ситуации вокруг Украины. Стороны согласовали параметры режима прекращения огня и обсудили пути его реализации на практике. Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте и поднял вопрос освобождения военнопленных. Детали договоренностей не раскрываются, однако источник в администрации президента Украины подчеркнул, что диалог носил «конструктивный характер».

По данным Белого дома, в ходе телефонного разговора Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь.