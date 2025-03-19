В Ватикане сообщили об улучшении состояния Папы Римского

По ночам ему перестали делать искусственную вентиляцию лёгких через маску.

«Состояние папы римского, которое характеризуется как критическое, продолжает улучшаться. Приносит плоды дыхательная и двигательная физиотерапия», — сообщает служба печати Святого престола.

Сроки возможной выписки не указываются.

14 февраля 88-летний папа Франциск направился в клинику для обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее выяснилось, что у понтифика началась двусторонняя пневмония. За время в больнице папа перенёс четыре дыхательных кризиса.