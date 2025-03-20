Планы Трампа по прекращению огня на Украине раскрыли

Президент США Дональд Трамп хочет добиться не только частичного, но и полного прекращения огня на Украине. Планы американского лидера раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Сейчас у нас частичное прекращение огня. Но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир», — сказала Левитт.

Трамп заявил, что Украине не нужно было задираться с Россией

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.