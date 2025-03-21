Депутат Рады Гончаренко назвал безумием предложение передать США украинские АЭС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает безумием предложение Владимира Зеленского американскому президенту Дональду Трампу по передаче украинских атомных электростанций (АЭС) под контроль США.

"То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это безумие. Зеленский действительно предложил Трампу наши атомные станции", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Как отмечало издание "Страна", Киев, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи управления всеми украинскими атомными станциями. Украинский политолог Владимир Фесенко также писал о том, что Киев из-за своей инициативы в итоге столкнулся с желанием Вашингтона контролировать и другие АЭС.

В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного в среду телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечается, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Как отмечается в документе, Трамп сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации украинских станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. В заявлении говорится, что владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры.