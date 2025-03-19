Белый дом объяснил желание завладеть энергообъектами Украины

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о готовности помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, в разговоре с Зеленским Трамп обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины.

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«Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — отметила Левитт.

Ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ.