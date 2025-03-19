Трамп согласился помочь Зеленскому по одному вопросу

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским согласился помочь Киеву с дополнительными поставками средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Белый дом, передает Reuters.

«Зеленский попросил президента Трампа о дополнительной системе ПВО для защиты населения», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В частности, она указала на то, что украинский лидер «особенно просил» у Трампа поставки дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Partiot. Представитель Белого дома добавила, что президент США согласился «проработать возможные варианты», в особенности те, что имеются в Европе.