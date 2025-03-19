Эксперт по языку тела Энрике Росас заметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи вышли за рамки дипломатического протокола. Видео опубликовано в Youtube-канале The Body Language Guy.

Специалист отметил, что встреча лидеров была похожа на тизер к сиквелу «Горбатой горы»* («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), в какой-то степени даже «была круче» картины.

По его словам, жители Латинской Америки любят тактильный контакт, не возражают против объятий и других дружеских жестов. Во Франции, пояснил он, такие действия между собеседниками недопустимы.

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«Только посмотрите, как он [Макрон] держит своего визави за руку и в целом себя ведет, как смотрит на Зеленского. По крайней мере, как видно, Зеленский пытался высвободиться из его рук. Обратите внимание на его большой палец, он напоминает ракету [бизнесмена] Илона Маска», — заметил Росас.

Затем, уточнил эксперт, последовали объятия. При этом Зеленский уткнулся лицом Макрону в плечо, а тот «обнимал его как родного брата».

«Видите, Зеленскому немного не по себе, потому что, когда Макрон смотрит прямо на него, Зеленский пытается не смотреть в камеру», — пояснил специалист.

По его словам, через некоторое время президент Франции снова полез обниматься, притянул украинского коллегу к себе.

«Видите это? Да, притягивает. Вот здесь видно. «Иди сюда, иди ко мне, красавчик. Дай-ка еще разок», — рассказал Росас.

«Горбатая гора» — американская мелодрама режиссёра Энга Ли 2005 года о любовной связи двух ковбоев в исполнении Хита Леджера и Джейка Джилленхола, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном»*.

*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.