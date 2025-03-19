Белый дом раскрыл планы Трампа на Украину

Президент США Дональд Трамп решительно настроен закончить вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Reuters.

«Он полон решимости завершить это [конфликт на Украине] раз и навсегда», — отметила представитель администрации президента США.

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Левитт также подчеркнула, что Трамп и президент России Владимир Путин вместе разделяют мнение о необходимости улучшить отношения двух стран. Она добавила, что Москва и Вашингтон хотят достичь долгосрочного мира.

Ранее Трамп завершил свой телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, указав, что он прошел очень хорошо. По его словам, государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности позже представят окончательные итоги разговора.